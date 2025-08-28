‘Coyote’ Rivera descarta mala relación entre Ana Paul Consorte y ‘Doña’ Peta: “Se llevan bien”

Hermano de Paolo Guerrero aseguró que la brasileña y su madre no tienen ningún tipo de inconvenientes.

En las últimas semanas surgió la información de que la actual pareja de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte no tendría un buen vínculo con ‘Doña’ Peta, el hermano del jugador de Alianza Lima, Julio ‘Coyote’ Rivera, decidió pronunciarse ante las especulaciones.

De acuerdo a las declaraciones de ‘Coyote’ Rivera a las cámaras de Todo Se Filtra, la madre de los últimos hijos de Guerrero y su mamá no tienen ningún tipo de problema, y todo lo que se ha hablado en algunos medios de comunicación ha sido falso.

“Nos llevamos muy bien con Ana Paul. Nunca ha pasado nada entre ambos. Son cosas que se han inventado. Mi mamá la estima mucho. Es su compromiso de mi hermano y hay que respetar las decisiones de él”, comentó.

DEFIENDE A PAOLO GUERRERO DE SUS DETRACTORES

Aunque Paolo Guerrero es uno de los futbolistas más exitosos del país, existen una serie de detractores del jugador, quienes cuestionan su comportamiento dentro y fuera de la cancha, por lo que, ‘Coyote’ Rivera sacó la cara por su hermano. “Es un gran profesional, lo admiro”.