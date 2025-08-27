Macarena Gastaldo sobre Pamela Franco: “Le lanzaron tanto hate, pero Pamela López fue peor”

En medio de los dimes y diretes que surgen entre Pamela López y Pamela Franco, Macarena Gastaldo decidió opinar al respecto. En conversación con las cámaras de Todo Se Filtra, la argentina salió en defensa de la pareja de Christian Cueva.

Del mismo modo, la modelo manifestó que después de que la saliente de Paul Michael compartiera mensajes de odio contra la cantante, la madre de los hijos de ‘Aladino’ terminó siendo una persona diferente a como se presentaba ante los medios de comunicación.

“La quiero, pero no es mi amiga. La estaba esperando (en el aeropuerto), pero aún no llega. Quiero grabar con ella. Es una capa en el canto. Tanto hate (odio) que le lanzaron, la otra (Pamela López) terminó siendo peor”, aseguró.

NUNCA HE SIDO UNA MENTIROSA

Tras las revelaciones de Macarena Gastado sobre un presunto beso entre Pamela López y Piero Arenas, la argentina reconoció que adelantó la respuesta de la aún esposa de Cueva y enfatizó que no habla con mentiras. “Yo dije, tenía razón. Nunca he sido mentirosa”.