Kurt Villavicencio a Gisela Valcárcel: “Ya no des clases de televisión, sino de actuación”

Luego de que Gisela Valcárcel reuniera a todas las cámaras de los programas de espectáculos en los exteriores de América TV, tras conocerse que presuntamente se le habría prohibido el ingreso a las instalaciones del medio.

En horas de la noche, Magaly Medina desmintió a la popular ‘Señito’ compartiendo imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observó a la presentadora de televisión en el set de ‘América Hoy’, terminando con su mentira de inmediato.

KURT VILLAVICENCIO ARREMETIÓ CONTRA GISELA

Para nadie es un secreto que millones de peruanos saludan la carrera televisiva que ha tenido Gisela Valcárcel, sin embargo, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, no se guardó nada y arremetió contra la madre de Ethel Pozo.

En declaraciones, Kurt aseguró que, con su mentira, Gisela habría encontrado un nuevo oficio que podría compartirlo. “Tiene tantos años en la televisión, que puede darnos cátedra, pero no de producción ni dirección, sino de actuación”.