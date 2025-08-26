‘Apoteóstico’ arremete contra CEO de América TV: “No sabe nada de televisión”

La edición de ‘América Hoy’ este martes 25 de agosto, iba a ser especial para Gisela Valcárcel, donde esperaban brindarle un homenaje, sin embargo, no se pudo realizar nada, debido a que se le prohibió el ingreso a la ‘Señito’ en la casa televisora.

Una de las figuras que iba a estar presente en el homenaje a Gisela iba a ser el recordado ‘Apoteóstico’, quien visitó el estudio de Todo Se Filtra, y reveló la incomodidad que vivió junto a otros personajes que iban a estar con la presentadora.

“Estoy indignado con la nueva administración (de América TV). Es una absoluta falta de respeto (…) Llegué para participar en la sorpresa para Gisela, pero de un momento a otro comenzó el alboroto en el canal y de un momento a otro, el productor canceló el programa”, comentó.

ARREMETE CONTRA CEO DE AMÉRICA TV

De acuerdo al popular ‘Apoteóstico’, la nueva gerencia de América TV comandada por Fernando Muñiz le faltó el respeto a una figura icónica del Perú. Además, recalcó que no tienen conocimientos acerca de la industria. “No saben nada de televisión. Hay que respetar a las figuras icónicas como Gisela, quien es querida por medio país”.