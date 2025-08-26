Exproductora de Gisela Valcárcel sobre Ethel Pozo: “Su madre le regaló un programa”

Este último martes, las cámaras de los programas de espectáculos estuvieron enfocados en el problema que sucedió con Gisela Valcárcel, luego de que revelara en sus redes sociales que no le permitieron ingresar a las instalaciones de América Televisión.

Ante este problema, la Exproductora de la ‘Señito’, Patricia Lorena, decidió conversar con Kurt Villavicencio para Todo Se Filtra, y aseguró que el canal de televisión, le faltó el respeto a la conductora por haberle hecho pasar un momento desagradable.

HIJA DE GISELA VALCÁRCEL NO SE SALVARÍA

En un momento importante que iba a suceder en ‘America Hoy’ donde buscaban rendirle un homenaje a Gisela Valcárcel, la ausencia de Ethel Pozo, llamó la atención de los televidentes, sin embargo, su falta se debió a que estaba rumbo a España.

La situación no pasó desapercibida por Patricia Lorena, quien arremetió contra la hija de la ‘Señito’ recordándole que su madre le obsequio un espacio para que pueda demostrar sus dotes frente a las cámaras de televisión. “Estaba viendo el Instagram de Ethel y pareciera que no está enterada de nada (…) Tiene que apoyar a su madre, la que le regalo el programa. La que realmente esta ligada a la televisión por ti”.