Magaly Medina se solidariza con Gisela Valcárcel: “Le faltaron el respeto a una figura de la TV”

En horas de la mañana de este martes, Gisela Valcárcel vivió un momento incomodo cuando decidió regresar a América TV, donde iba a recibir un homenaje en el programa que produce ‘America Hoy’, sin embargo, se le prohibió el ingreso a las instalaciones.

La situación que atravesó la popular ‘Señito’ causó la reacción de diversos personajes, y una de las que decidió salir en su defensa fue Magaly Medina, figura con quien no tiene una buena relación. En comunicación con Todo Se Filtra, la popular ‘Urraca’ comentó que los directivos del canal mencionado no guardaron la compostura a favor de un personaje icónico.

“Creo que es una falta de respeto total a una figura de la televisión. Entiendo que puede haber cuestiones comerciales en las que el canal no este de acuerdo, como el inicio en una plataforma de streaming y le haga competencia a su TV Go”, mencionó.

NO MERECIÓ SER HUMILLADA

A pesar de que ambas no se llevan muy bien, Magaly Medina aseguró que, en su condición de mujer, Gisela Valcárcel, no debió sufrir malos tratos en la casa televisora, donde trabajo por más de 10 años. “Fue una humillación innecesaria que ninguna figura de televisión lo merece”.