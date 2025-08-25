Kurt Villavicencio prefiere a Daniela Darcourt que a Leslie Shaw: “Ella se merece una diploma”

Al parecer Leslie Shaw continúa incrementado su lista de enemigos en la farándula peruana. El último fin de semana, la solista peruana estuvo junto al grupo Armonía 10 brindando un concierto, el cual tuvo una gran acogida.

De acuerdo al conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, los asistentes llegaron al evento para gozar con la orquesta de cumbia y no por la popular ‘Colorada’. Del mismo modo, el presentador aseguró que Daniela Darcourt tiene más talento que Leslie.

“Si estaba llenó el concierto era por Armonía 10 (…) Lo único que sabe decir es angurrientas (…) A mí particularmente, Leslie canta normal. Ella no va a salir con diploma de honor, ni la excelencia del año (…) No busques diplomas porque no te lo darán, mejor démosle a Daniela Darcourt”, mencionó Kurt.

TIENE UN MAL COMPORTAMIENTO

Ante la negativa de brindarle algún tipo de declaración a los medios de comunicación, Kurt Villavicencio aseguró que Leslie Shaw tiene un comportamiento ‘arrogante’ ante las cámaras de televisión, por lo que, le aconsejó cambiar sus actitudes.