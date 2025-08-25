Tony Rosado sobre Leslie Shaw: “Cualquier cosa que se le dice, te ataca automáticamente”

En las últimas semanas, Leslie Shaw ha tenido una serie de inconvenientes con diversos artistas peruanos. Ahora último, las cámaras de Todo Se Filtra decidieron consultarle a Tony Rosado sobre los comportamientos que está adoptando la popular ‘Colorada’.

Para el ‘Ruiseñor de la cumbia’ hablar de la solista peruana podría generarle algún tipo de problemas, por lo que, prefiere mantener una distancia con Leslie, debido a que cada vez que la mencionan de inmediato reacciona de una mala manera.

“No puedo decir nada de ella, si está bien o está mal, porque cualquier cosa que se le dice a Leslie Shaw, al toque te ataca. Cree que cada vez que la opinión de alguien, la está ofendiendo, por eso prefiero no decir nada de ella”, comentó.

DISCULPAS A JEFFERSON FARFÁN

Hace unas semanas atrás, Tony Rosado en el escenario compartió un mensaje para Jefferson Farfán, asegurando que las chicas lo persiguen por su dinero. Tras ello, el cumbiambero decidió pedirle unas disculpas al exjugador de Alianza Lima.