¡No lo veas Susy Díaz! Deysi Araujo es captada cariñosa con la ahijada de la excongresista

En un recorrido que pudo hacer el equipo de Todo Se Filtra el último fin de semana se encontró con una escena donde la protagonista sería Deysi Araujo y la ahijada de Susy Díaz de nombre Yuly Urquizo, causará la reacción de los cibernautas.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA PELIRROJA?

La pelirroja fue captada con la chica en una situación comprometedora donde ambas fueron captadas presuntamente besándose en plena noche del frio limeño que llega hasta temperaturas inferiores a los 15°C.

Con el afán de seguir disfrutando de la noche, Deysi Araujo decidió pedir un taxi con dirección a su vivienda en San Isidro, distrito al que llegaron donde se observó a la ahijada de la excongresista con un comportamiento extraño.

Finalmente, antes de que las cámaras dejarán de grabar, la pelirroja decidió darle un toque en el trasero de su acompañante, quien se puso a bailar en la entrada del edificio, y con un movimiento extraño terminó ingresando al predio.