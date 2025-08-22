Alejandra Baigorria sobre Mario Irivarren: “No voy a rogarle para tener una amistad”

A más de tres meses de haberse realizado la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, que trajo algunos inconvenientes en Chollywood, especialmente la separación de Mario Irivarren y Onelia Molina, debido a un presunto comentario sobre Vania Bludau.

Con el paso de las semanas, Mario y Onelia, volvieron a darse una oportunidad en el amor, lo que causó la reacción de diversos personajes de la farándula peruana, quienes mencionaron que todo había sido parte de una estrategia de ambos.

ALEJANDRA BAIGORRIA HABLÓ AL RESPECTO

Durante los festejos de los 20 años de la influencer Zully, Alejandra Baigorria sostuvo que la pareja solo hablaba lo que les convenía. “Hay que ponerse los pantalones, asumir responsabilidades. Se van por todos lados hablando lo que prefieren”.

Finalmente, la ‘Gringa’ de Gamarra reveló que ella aún considera a Mario Irivarren como una persona especial en su vida, a pesar de que el no lo considera así, pero dejó en claro que no le rogará para tener algún tipo de vínculo. “No tengo porque rogarle la amistad”.