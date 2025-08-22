Paula Arias sobre arrepentimiento de César Vega: “Todos tienen derecho a cambiar”

A más de una semana de la participación de Suheyn Cipriani en El Valor de la Verdad, donde contó diversos pasajes que vivió junto a César Vega, quien salió el último fin de semana en un programa dominical mostrando un arrepentimiento.

Tras esta situación, la lideresa de Son Tentación, Paula Arias, decidió opinar sobre la situación del ‘Sonerito’ y manifestó que todo lo que viene aconteciendo debe tocarse con pinzas, sin embargo, precisó que todas las personas pueden cambiar en el tiempo.

“Es algo muy delicado y difícil de opinar como artista, como madre y mujer. Es lamentable lo que ha pasado. Gracias a Dios, la persona (César Vega) reconoció sus errores y lo que hizo. Toda persona puede arrepentirse (…) Tienen derecho a cambiar, tiene que pisar fondo”, comentó la salsera en el cumpleaños de la influencer Zully.

OPINIÓN SOBRE LESLIE SHAW

Las cámaras de Todo Se Filtra no dejaron pasar la oportunidad para consultarle a Paula Arias sobre la trifulca entre Leslie Shaw y diversos artistas del medio artístico, asegurando que el enemigo de un peruano es otro peruano.