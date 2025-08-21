Ex Alma Bella hace revelación sobre Nilver Huarac: “Me dijo que no estaba a la altura del grupo”

Tras haber compartido un video por medio de sus redes sociales donde contó su experiencia sobre su paso por Alma Bella, la exintegrante, Ayleen Flores, hizo una increíble revelación sobre el dueño del grupo, Nilver Huarac.

En conversación con un equipo de Todo Se Filtra, Ayleen contó que vivió un momento complicado con el padre de la conductora de ‘La Movida de Los Sábados’, Alondra Huarac, durante una presentación musical.

“Estaba bien cambiada. En el primer mix, Nilver me dice: Bájate. Me dijo: No sé, si no has ensayado o ¿Qué ha pasado? No estás a la altura de Alma Bella. Quise llorar, pero no lo hice. Aproveché cuando estaba hablando por teléfono para volver al escenario”, comentó.

¿CÓMO ERA EL TRATO CON PAMELA FRANCO?

Aunque han pasado varios años desde que Pamela Franco abandonó Alma Bella, Ayleen Flores, mencionó que no pudo conocer a la actual pareja de Christian Cueva, sin embargo, durante su estadía en la agrupación decían que la novia de ‘Aladino’ buscaba siempre figurar.