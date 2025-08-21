Kurt Villavicencio a Leslie Shaw: “Cuando está con Magaly se hace la machita”

En el último episodio del podcast de Kenji Fujimori, el excongresista tuvo como invitada a Marisol, quien no dudó en responderle una vez más a Leslie Shaw, quien criticó los videoclips que ha compartido a su público.

Sin embargo, la ‘Faraona’ no se quedó callada y arremetió contra la ‘Colorada’ desatando que el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, aplaudiera por las palabras que tuvo la cantante de cumbia contra la solista nacional.

¿QUÉ DIJO KURT SOBRE LESLIE?

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, Kurt manifestó que la expareja de Mario Hart se cree muy valiente está junto a Magaly Medina, pero cuando cámaras de otros programas de entretenimiento la abordan se queda en silencio.

“Ya que ponerle los puntos a Leslie Shaw porque ella es muy machita para ir a sentarse al programa de Magaly y despotricar contra todos los programas de espectáculos que de repente no llegan a la cima del rating, pero cuando tienes a nuestros reporteros al frente te chupas”, comentó el presentador de Todo Se Filtra.