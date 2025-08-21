Cint G arremete contra Leslie Shaw: “No canta bien, no entiendo porque la buscan”

En medio de las trifulcas que comenzó Leslie Shaw con diversos personajes de la farándula peruana, al parecer, la popular ‘Colorada’ tendrá una nueva enemiga, quien es la hija del recordado ‘Tongo’, Cint G.

Durante una conversación con un equipo de Todo Se Filtra, la primogénita del desaparecido artista, aseguró que la solista peruana no tiene talento para pasarse frente a un escenario y deleitar al público, por lo que, no comprende porque hay cantantes que intentan grabar una producción con ella.

“No canta muy bien que digamos y no sé porque tanto la gente quiere hacer (una colaboración). Siento que solo lo hacen para vender algún tipo de show porque ella misma ha reconocido que no canta nada”, manifestó.

DEBE TOMAR CLASES DE CANTO

Para avivar las llamas de esta nueva trifulca en Chollywood, Cint G aconsejó a Leslie Shaw a que pueda gastar su dinero y así tener el apoyo de profesores para que pueda mejorar sus interpretaciones en el escenario. “Creo que debería dejar su carrera musical y meterse a estudiar canto, y luego que venga más potenciada”.