Giuliana Rengifo envía mensaje a Leslie Shaw: “Debe respetar la trayectoria de los cantantes”

Ante la polémica que surgió durante las últimas semanas con Leslie Shaw, quien arremetió contra los artistas peruanos que decidían opinar sobre su música, la cantante Giuliana Rengifo, decidió opinar sobre la solista.

En conversación con Kurt Villavicencio para Todo Se Filtra, Giuliana aseguró que Leslie debe guardar más respeto por los interpretes que se han podido ganar un nombre en la industria peruana, conociendo que no es nada fácil lograrlo.

“Lo único que tengo que decirle es que la trayectoria se respeta, no hay que ser soberbios, hay que ser humildes siempre, por más que tu quieras hacer un show con tu soberbia, por ahí le ha chuntado a Leslie, pero no es así. Hay que respetar las trayectorias y ser agradecidos”, expresó.

HAY QUE APOYARNOS ENTRE TODOS

De acuerdo a Giuliana Rengifo, Leslie Shaw no debería compartir mensajes de distanciamientos entre los propios artistas, sin que todos deberían apoyarse por el bienestar de la música peruana. “Somos peruanos, la unión hace la fuerza”.