Pamela López revela que CHAPO con Piero Arenas: “Bailamos y nos dimos un par de besitos”

Madre de los hijos de Cueva manifestó que ella misma le contó al jugador lo que había sucedido con el exchico reality.

En las últimas semanas surgieron los comentarios, en el cual se decía que la aún esposa de Christian Cueva habría tenido algo con el exchico reality, Piero Arenas, quien al ser invitado a diferentes podcast no admitió ni negó las habladurías en Chollywood.

Tuvieron que pasar algunas semanas para que la actual saliente de Paul Michael confirmara que sucedió algo entre ella y Piero, sin embargo, la ahora influencer dejó en claro algunos puntos que no se contaron de la manera que debieron ser.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ?

Durante una entrevista en un programa de espectáculos, Pamela López confirmó el secreto que había comentado Macarena Gastaldo, sin embargo, la madre de los hijos de Cueva rebobinó en el pasado y contó lo que realmente sucedió con Piero.

“La señorita Gastaldo no sabe exactamente lo que sucedió, por lo que no precisa bien las fechas. El tema con Piero no fue chape. Yo ya estaba separada. Efectivamente, bailamos y nos dimos un par de besitos (…) Yo le conté al padre de mis hijos lo que pasó”, mencionó.