Madre de la hija de Paul Michael ECHA al cantante: “Siempre ha sido un padre ausente”

En medio de los momentos felices que vive Paul Michael con Pamela López, a pesar de que la aún esposa de Christian Cueva, no ha oficializado la relación entre ambos, el exintegrante de La Combinación de La Habana fue echado por la madre de su única hija.

Durante una conversación con Todo Se Filtra, Sofía Delgado, arremetió contra el popular ‘colágeno’, asegurando que nunca ha estado presente en los momentos importantes de su pequeña, a comparación como lo viene haciendo con los primogénitos de Cueva. Además, manifestó que el cantante es interesado. “Él siempre ha sido un padre ausente en todos los sentidos. Que más puedo decir, él está donde está la plata”.

NO VISITA A SU HIJA

Sofía continúo con las revelaciones sobre Paul Michael y mencionó que el saliente de Pamela López no tiene ningún tipo de contacto con su pequeña desde hace más de 60 días. “Hace mes y medio aproximadamente (que no la ve a mi hija), pero es porque yo no le estoy permitiendo, ya que no está cumpliendo como debe ser con ella”.

Finalmente, Sofía Delgado reveló que, desde hace meses atrás, entablaron una conciliación, pero el mismo Paul no quiso acatarla, donde verán temas exclusivamente de su primogénita, como la mensualidad que recibiría mensualmente.