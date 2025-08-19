Maricarmen Marín defiende a Ricardo Morán tras burlarse de participante: “Solo fue un chiste”

Luego de la polémica que surgió la semana pasada en un programa de canto donde Ricardo Morán, uno de los jurados del espacio, se burló de un participante que intentaban imitar al solista peruano, Christian Meier, causó la reacción de sectores sociales y políticos.

Al estar en el ojo de la polémica, la cantante Maricarmen Marín salió en defensa de Morán y aseguró que el también productor continuamente se jugaba con los tipos de comentarios despectivos contra los concursantes.

“Conozco perfectamente a Ricardo. Este es un chiste que él cada vez hace para una persona que no responde lo que le preguntan. Es un chiste que hace siempre. A mí no me parece nada nuevo (…) Siento que Ricardo Morán no lo hizo intencionalmente”, declaró a Todo Se Filtra.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA SE PRONUNCIA

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también decidió opinar al respecto y condenó los comentarios que realizó Ricardo Morán en televisión nacional, calificándolos como “racistas”, lo cual es un mal ejemplo para los televidentes.