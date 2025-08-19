Elías Montalvo sobre Paul Michael: “Nos conocemos hace tiempo y hemos compartido muchas cosas”

Tras las revelaciones de Renzo Spraggon sobre un posible romance que habrían tenido Elías Montalvo y el ‘colágeno’ de Pamela López, Paul Michael, el exchico reality decidió pronunciarse al respecto de las declaraciones del argentino.

En conversación con un equipo de Todo Se Filtra, Elías aseguró que no ha tenido más que una amistad con el exintegrante de La Combinación de La Habana, sin embargo, dejó en claro que se conocen el uno al otro desde mucho tiempo. “Paul y yo nos conocemos desde hace tiempo y él sabe que hemos compartido muchísimas cosas juntos”.

Del mismo modo, Elías Montalvo se pronunció sobre el distanciamiento que tomó el ‘colágeno’ de la amistad y dejó abierta la posibilidad de que no solo el cantante se habría sentido incomodo por los comentarios de Renzo Spraggon, sino también, Pamela López. “No creo que él sea el que se haya incomodado”.

SI EL RÍO SUENA ES PORQUE PIEDRAS TRAE

Ante los rumores, la exchica reality, Gabriela Herrera se pronunció al respecto y manifestó que, si las personas hablan sobre un determinado tema, es porque probablemente todo haya sido verdad, sin embargo, solo Paul Michael y Elías Montalvo saben la verdad.