Bryan Torres tras revelaciones de Samahara Lobatón: “Si vio algo en mi celular, es por algo”

El último domingo, Samahara Lobatón estuvo presente en El Valor de la Verdad donde contó diversos pasajes de su vida junto a Jefferson Farfán, el padre de su primera hija, Youna y su actual pareja, Bryan Torres.

Durante su participación en el temible sillón rojo, la hija de Melissa Klug le contó a Beto Ortiz, que pudo leer algunas cosas en el celular de Bryan que Jefferson Farfán habría planificado un ampay contra su novio.

RESPUESTA DE BRYAN TORRES

Al conocer esas revelaciones, el integrante de Barrio Fino comentó a las cámaras de Todo Se Filtra que, si Samahara Lobatón encontró algo en su teléfono, podría dar indicios de lo que ha contado es verdad, a pesar de las negativas que podrían surgir.

“Lo único que digo es que si ella ha hablado es porque obviamente de acuerdo a su vivencia con las personas que ha mencionado. Ella ha dicho que ha leído algo en mi celular, algo debe haber encontrado”, declaró.