Psicóloga sobre arrepentimiento de César Vega: “Todo lo que diga está en tela de juicio”

Las revelaciones de Suheyn Cipriani en El Valor de la Verdad causaron un terremoto en la farándula peruana, donde el principal señalado de las agresiones que sufrió la exreina de belleza, fue César Vega.

En medio de esta situación, el popular ‘Sonerito’ rompió su silencio en un programa dominical y aseguró que se encuentra totalmente arrepentido por el comportamiento que tuvo ante la madre de su hija.

HABLA LA ESPECIALISTA SOBRE CÉSAR

Para analizar las declaraciones de César Vega, la psicóloga Karina Flores, interpretó los comentarios vertidos por la expareja de Suheyn Cipriani y aseguró que es poco probable que todo lo que dijo no sería creído en su totalidad.

“Es complicado cuando alguien está dentro de algún tipo de adicción poder retomar esa confianza en las cosas que dice. El estar seis meses sin probar licor, no necesariamente es una pincelada de lo que realmente podrá lograr cuando salga de eso (…) De ninguna adicción se sana, solo se controla (…) Tiene mucho por trabajar (…) Todavía podríamos decir que hay que poner en tela de juicio lo que el diga”, comentó en Todo Se Filtra.