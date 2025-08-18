Pamela Franco descarta distanciamiento con Christian Cueva: “Estamos mejor que nunca”

En los últimos días corrió el rumor de un presunto distanciamiento entre Pamela Franco y Christian Cueva, debido a una supuesta llamada que habría realizado ‘Aladino’ hacía el saliente de Pamela López, Paul Michael.

Ante ello, un equipo de Todo Se Filtra, conversó con la cantante peruana y pudo conocer que la relación entre la parejita está más solida que nunca, a pesar de las especulaciones. Además, Franco comentó que en los próximos días viajará a visitar al pelotero.

“De todas maneras (irá de viaje). Él también tiene que venir. (con Christian) estamos bien y tranquilos. Obviamente, él está en lo suyo y yo en lo mío y bueno cada uno tiene que dar una prioridad. Estamos bien, mejor que nunca podría ser si estamos juntos”, comentó.

MENSAJE A VANESSA PUMARICA

Pamela Franco no dudó en responderle a su amiga, Vanessa Pumarica, quien días atrás le aconsejó separarse de Christian Cueva. “Ella no sabe lo que yo siento, ni lo que paso (…) Mucha gente ve cosas y saca sus propias conclusiones”.