Kurt Villavicencio sobre lesión de Paolo Guerrero: “Ya vez lo que pasa por bailar tanto”

Aunque Alianza Lima venció 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, la salida del campo de juego de Paolo Guerrero antes de finalizar el primer tiempo causó las alarmas en tienda íntima.

En medio de esta situación, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió opinar al respecto de la lesión del atacante de la Selección Peruana, y le recordó que previo a que suceda ello, el delantero se divirtió a más no poder en el cumpleaños de Ana Paula Consorte.

“Lo único que puedo decir es que en el pre cumpleaños de Ana Paula, primero en Brasil y luego en Perú, tú hacías pasos de baile en la fiesta (…) Finalmente tanta celebración (tuvo sus consecuencias), por el baile terminó fregando su esguince (…) Parece que bailó tanto por eso se lesionó en el partido”, comentó.

TIEMPO FUERA DE LOS CAMPOS DE JUEGO

A su salida de los entrenamientos de este jueves 14 de agosto, Paolo Guerrero reveló que por haber apresurado su recuperación, habría sufrido un desgarro que lo mantendría alejados de las canchas de fútbol por más de tres semanas.