Leslie Shaw responde a detractores: “No sabía que había tantos envidiosos en Perú”

Al parecer los dimes y diretes entre Leslie Shaw y diversos artistas de la música peruana continuará escribiendo más capítulos. Esta vez, la popular ‘Colorada’ decidió enviarle un mensaje a todas las personas que cuestionan su trabajo.

En declaraciones a los medios de comunicación, la solista nacional aseguró que, en el Perú, no se tolera que un cantante pueda ser exitoso. “Defiendo lo que yo soy y no sabía que había tantos envidiosos aquí. Todo lo que hago, lo hago bien, no mal como otras”.

ENVIÓ UN MENSAJE A MARISOL

Luego de que Marisol revelara en Todo Se Filtra, que ella fue la primera persona en darle un apoyo a Leslie Shaw en el mundo de la cumbia peruana, la ‘Colorada’ no se quedó callada y decidió responderle a la ‘Faraona’. “Pensé que era una buena persona, pero no fue así”.

Finalmente, Leslie decidió opinar sobre los contenidos musicales que se realizan en la música nacional y criticó duramente el videoclip ‘Dile que no’ donde aparece Pamela López. “Ese está horrible”.