Vanessa Pumarica aconseja a Pamela Franco por relación con Cueva: “Te diría que la replantees”

Después de que Pamela López contará en televisión nacional que supuestamente Christian Cueva se habría contactado con Paul Michael en presunto estado de ebriedad, las declaraciones de la madre de los hijos de ‘Aladino’ habrían causado problemas en la relación del jugador de Emelec con Pamela Franco.

La amiga de la exintegrante de Alma Bella, Vanessa Pumaric​a, conversó con un equipo de Todo Se Filtra y dejó en claro su postura. De acuerdo a Vanessa, la cantante debería pensar una vez más cuales son los objetivos que tiene previsto cumplir con el futbolista.

“Si yo estuviera en su momento ahorita con ella conversando le diría replantea. Ella solo debe darse cuenta. Ella está grande y es una persona adulta, ya sabe que decidir. Es una madre de familia y tiene que tomar sus propias decisiones”, sostuvo.

¿PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA TERMINARON?

Para avivar más la llama del fuego sobre una presunta ruptura entre Pamela Franco y Christian Cueva, la cantante de cumbia ha eliminado las fotos y videos que tenía junto al pelotero, sin embargo, dejó solo una grabación del 14 de febrero. ¿Será una estrategia o se separaron?