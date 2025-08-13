Pamela López no le teme a demanda de Christian Cueva: “Te espero parada y sin polo para enfrentarte”

Luego de que Pamela López informara a los diversos medios de comunicación que Christian Cueva se habría comunicado con su saliente, Paul Michael, a quien intentó llamarlo en un presunto estado de ebriedad.

Ante ello, el jugador de Emelec, no se quedó con los brazos cruzados y escribió en sus redes sociales, negando totalmente haberle mensajeado al actual integrante de la Orquesta Candela, por lo que, le pidió a la madre de sus hijos, una rectificación, caso contrario tomará medidas.

NO LE TEME A NADA PAMELA LÓPEZ

En vísperas de iniciar un nuevo conflicto con el padre de sus pequeños, Pamela López también difundió un mensaje por medio de sus plataformas digitales, minimizando las medidas que tomará ‘Aladino’ al respecto, por lo que, se encuentra preparada para cualquier situación. “Si vas actuar notarialmente, acá estoy parada y sin polo, para enfrentarte”.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la popular ‘Kittypam’, un vínculo cercano de Christian Cueva conocido como ‘Mariño’ habría sido el que se comunicó con Paul Michael, llamándolo en horas de la madrugada.