Kurt Villavicencio compara a Youna y Bryan Torres: “Son los tóxicos de Samahara Lobatón”

Este fin de semana después de Panorama, El Valor de la Verdad tendrá como invitada a Samahara Lobatón, quien contará pasajes que vivió con el padre de su hija Youna y hará algunas revelaciones de Jefferson Farfán.

Previo a la emisión de las confesiones de la hija de Melissa Klug, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió opinar al respecto y mencionó que ambos padres de los pequeños que tiene, han causado algún tipo de daño en la vida de la influencer.

“Ahora Samahara nos contará una historia donde hablará sobre una relación tóxica que vivió con Youna, pero él (Youna) el tóxico. No hay que olvidar que Samahara golpeó en la calle a Bryan Torres. Los dos son tan parecidos y son relaciones tóxicas”, comentó.

YOUNA NO SE QUEDARÁ CALLADO

Al ver el avance de las revelaciones de Samahara Lobatón en El Valor de la Verdad, Youna compartió una historia en sus redes sociales con una fotografía asegurando que el lunes 18 de agosto se pronunciará con pruebas sobre las revelaciones de la hija de Melissa Klug.