Kurt Villavicencio a Ricardo Moran tras humillar a concursante: “No me sorprende nada de él”

Tras el regreso de un programa de imitación en la televisión peruana donde uno de los jurados es Ricardo Morán, quien en las últimas horas ha sido duramente criticado por las palabras de humillación que tuvo contra un concursante.

Ante esta situación, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió pronunciarse al respecto, y reveló que conoce desde hace mucho tiempo al productor, dejando en claro que casi siempre ha tenido este tipo de actitudes.

“Para mí, esto no es nada nuevo en Ricardo Morán porque lo conozco desde niño, ya que, estudiábamos en el mismo colegio. Además, me tocó estudiar con él, en la misma facultad de comunicaciones en la universidad. Nunca fue mi amigo ni me dirigió el saludo”, comentó.

SIEMPRE HA TENIDO LAS MISMAS ACTITUDES

De acuerdo a Kurt Villavicencio, Ricardo Morán, siempre ha tenido la misma actitud cada vez que ha estado como jurado del programa donde participa y también en la vida misma. “No me sorprende nada de ese señor. Lo conozco desde hace más de 50 años”.