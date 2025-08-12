Lucho ‘Mi Barrunto’ sorprendió a Itamar Menjivar: ¿Qué le entregó el empresario?

A más de dos años de haber iniciado su relación amorosa que ha llegado hasta el matrimonio, Lucho ‘Mi Barrunto’ decidió sorprender a su esposa Itamar Menjivar por un año más de haber llegado al altar.

Tras su regreso de la escapada que se dio hacía Shanghái, el empresario decidió sorprender a su amada con un vehículo de alta gama. “Lo material es bonito, pero el amor es más bonito cuando dormimos juntos. Hemos aprendido mucho a conversar”, comentó el cevichero.

Además, Lucho ‘Mi Barrunto’ dejó un mensaje para la reflexión, señalando que muchas veces las personas cuando llegan a una edad avanzada, los familiares dejan solos a sus parientes. “A mis 50 años aprendí que los hijos se van y las compañeras se quedan”.

¿CÓMO REACCONÓ ITAMAR MENJIVAR AL RESPECTO?

En conversación con Todo Se Filtra, Itamar Menjivar, reveló que sospechaba la sorpresa que podía darle el empresario, sin embargo, no creyó hasta el momento de tener las llaves del vehículo en sus manos, y no dudó en emocionarse hasta más no poder.