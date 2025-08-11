Handa descarta que Paul Michael y Elías Montalvo hayan tenido algo: “Solamente son amigos”

Tras las revelaciones de Renzo Spraggon sobre un presunto vínculo más que amical entre Paul Michael y Elías Montalvo, lo cual desató una serie de pronunciamientos de diversos sectores de la farándula peruana, sin embargo, el propio Elías desmintió los comentarios del argentino.

Del mismo modo, Handa decidió opinar al respecto del supuesto ‘affaire’ entre el exchico reality y el ‘colágeno’ de Pamela López, y descartó desde un primer momento que ellos han tenido algo. “No, ellos son amigos. Si (he visto un cariño) de amigos, como cualquier amigo. Entre ellos hay mucho cariño de por medio”.

LE MANDÓ UN MENSAJE A LESLIE SHAW

Los enfrentamientos de Leslie Shaw con personajes de Chollywood no tienen cuando terminar, esto después de que mencionara que Chechito utiliza ropa ‘fake’, la cantante decidió enviarle un mensaje a la popular ‘Colorada’ por los comentarios que tuvo.

“Yo compro en Gamarra, productos 100% peruanos. En verdad, yo no tengo ningún fetiche con las marcas. La ropa no te hace. Conozco a muchas personas que quizás no visten ropa de marca, pero son más gente que si lo usa”, comentó.