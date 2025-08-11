Kurt Villavicencio sobre Dayanita: “Ella misma está creando una telenovela de su vida”

En los últimos días Dayanita se ha encontrado envuelta en diversos problemas. Todo inició cuando acudió al Congreso para ser condecorada por su aporte a la cultura peruana. A pesar de ello, la cómica se encontró en el ojo de la tormenta tras contar algunas penurias que vive en el circo que decidió integrar en compañía de su entorno de confianza.

Ante esta situación, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió opinar al respecto de los sucesos que ha venido atravesando la exintegrante del programa de Jorge Benavides y aseguró que debido a lo que ha ido sembrando en la televisión peruana, recién esta viendo los frutos, pero todo involucrado en la polémica.

“Lamentablemente, ya no podemos creerle absolutamente nada a Dayanita porque un día hace su circo y sale llorando. Después, que ya no tiene para pagar el alquiler de su departamento en SJM y luego vemos imágenes de ella en una discoteca de Chiclayo (…) Ella misma ha creado una telenovela de esa historia (vida)”, comentó.

NO APROVECHÓ LAS OPORTUNIDADES DE JB

Kurt Villavicencio recordó que Jorge Benavides le dio más de una oportunidad a la cómica para que pueda continuar en el programa que integraba, sin embargo, no aprovechó la situación y terminó quedándose a la deriva, por lo que, ahora trata de incursionar en las redes sociales.