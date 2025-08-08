Macarena Gastaldo sobre presunta carta notarial de Pamela López: “Que se lo meta al cu**”

En medio de los dimes y diretes que han surgido en los últimos días tras una revelación de Macarena Gastaldo, quien contó sobre un presunto beso entre Renzo Spraggon y Pamela López, durante su cumpleaños en la famosa ‘Cueva del Kittypam’, la aún esposa de Christian Cueva decidió enviarle una carta notarial al argentino.

Al ser consultada por un equipo de Todo Se Filtra, por un presunto documento que estaría preparando la saliente de Paul Michael en su contra, la modelo fiel a su estilo y sin pelos en la lengua decidió arremeter contra Pamela, minimizando el accionar que quiere concretar.

“Primero que la carta se la meta por el cu**, por donde le cabe a mí no me tiene que mandar ninguna carta. Como puede ser tan conchu** de mandarle una carta a Renzo, cuando hay pruebas, capturas de pantallas, que estaba quedando con la manager”, comentó.

PAUL MICHAEL HABRÍA TENIDO ALGO CON ELÍAS MONTALVO

Con el propósito de continuar exacerbando los ánimos en Chollywood, Macarena Gastaldo, le echo más leña al fuego a las revelaciones de Renzo Spraggon, precisando que entre Paul Michael y Elías Montalvo tuvo algo más que una amistad con el “colágeno” de Pamela López.