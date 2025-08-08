Kurt Villavicencio elogia a mamá de Milett Figueroa: “A sus 70 años luce regia”

Luego de que las cámaras de Todo Se Filtra captaran a Milett Figueroa ingresando a las instalaciones de un canal vecino, donde presuntamente brindó una entrevista en exclusiva o llegó a firmar un contrato, el conductor del programa, Kurt Villavicencio, decidió opinar sobre la suegra de Marcelo Tinelli, Martha Valcárcel, quien acompañó a su hija.

En declaraciones, Kurt llenó de elogios a la madre de Milett dejando en claro que a pesar de que el tiempo ha pasado, los años no se le notan a la popular ‘Doña Martha’, y enfatizó que a su edad luce simpática.

“Doña es guapa, no es una mujer fea. Es una mujer atractiva a sus 70 o 72 años que debe de tener. Doña Martha se ha producido más que Milett (…) Parece que Doña Martha ya esta fija como suegra de Tinelli”, mencionó.

RECUERDOS INOLVIDABLES DE MARTHA VALCÁRCEL

Para seguir halagando a la mamá de Milett Figueroa, Kurt Villavicencio, recordó que Martha Valcárcel en sus épocas doradas decidiendo participar en diversos certámenes de belleza destacando uno que siempre estará en la memoria de sus fans. “Postuló al Miss Perú Playa en el año 70”.