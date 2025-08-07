Renzo Spraggon sobre supuesto beso con Pamela López: “Paul Michael capaz lo vio”

Después de que Macarena Gastaldo revelara que Renzo Spraggon se dio un beso con Pamela López en la famosa ‘Cueva del Kittypam’ en medio de los festejos de su cumpleaños, el argentino decidió hablar al respecto del tema.

En declaraciones para las cámaras de Todo Se Filtra, Renzo dejó abierta la posibilidad de que el popular colágeno de Pamela, Paul Michael, haya visto la situación, sin embargo, se hizo el desentendido para no generar ningún tipo de problema. “No sé si vio o capaz se hizo le boludo. (nos dimos el pico) cuando me presentan al principio”.

LA DESTRUYERON EN REDES SOCIALES

Tras la difusión de las imágenes, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que muchas cibernautas enviaron mensajes fuertes contra Pamela López, y tildaron de engañado al integrante de la Orquesta Candela.

“Su manager se presta para la huev***. No es ninguna santa (Pamela), tremenda jugadoraza” o “Ahí están las que se dicen llamar señoras esas son las peores tremendas calentonas”, fueron uno de los tantos comentarios que se encuentran en las plataformas digitales.