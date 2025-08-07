Kurt Villavicencio tras reaparición de Milett Figueroa: “Se ha hecho unos retoquitos en la nariz”

Tras varios meses de haber estado alejada del Perú, Milett Figueroa, llegó a las instalaciones de un canal vecino, donde habría sido invitada a un programa o terminar de concretar su llegada a un programa matinal.

En medio de esta situación, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió opinar sobre la figura de la pareja de Marcelo Tinelli, y dejó abierta la posibilidad de que la modelo haya ingresado al quirófano a someterse a unos cambios físicos.

“A Milett la veo diferente. La nariz parece que se ha hecho un perfilamiento, o será como casi nunca la podemos grabar tan cerca a Milett (…) Veo algo raro en su nariz, parece que se ha hecho un retoquito”, mencionó el presentador.

ESTRATEGIA PARA MANEJAR A LOS MEDIOS

De acuerdo a Kurt Villavicencio, la modelo peruana tiene diversas estrategias para manejar a los medios de comunicación, cada vez que la abordan en un determinado lugar, por lo que, guardar silencio ante las cámaras es su mejor arma.