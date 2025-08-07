Barrio Fino aclara que no confundieron a Ana Paula Consorte con Alondra: “Dijimos Lola”

El último fin de semana, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, tiraron la casa por la ventana debido a los festejos por un nuevo año de vida de la garota, sin embargo, un hecho llamó la atención de los cibernautas.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA FIESTA?

Los invitados para hacer bailar a todos los asistentes fue la orquesta Barrio Fino, quienes en las grabaciones que pudieron difundirse se escucha decir a uno de los cantantes diciéndole Alondra a la madre de los hijos del ‘Depredador’.

Tras este hecho, el intérprete que estaba haciendo gozar a los amigos del futbolista e influencer, decidió romper su silencio y reveló a las cámaras de Todo Se Filtra, que fue lo que exactamente dijo. “Lo que digo es: Y como baila Lola (así se les dicen a las chicas en Cuba) y como baila Brendita. La foto, el video, la chicanería”.

Finalmente, los integrantes de Barrio Fino, orquesta que también integra Bryan Torres, dejó en claro que este mal entendido no incomodo a ninguna persona cercana a Paolo Guerrero ni Ana Paula Consorte.