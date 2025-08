Kurt Villavicencio a Leslie Shaw: “No seas mezquina con Marisol y Carlos Rincón”

La polémica en la que se ha enfrascado Leslie Shaw con diversos artistas de la farándula peruana, ha desatado una ola de criticas en su contra, todo está a puertas de haber sido prenominada a los Grammys por el tema ‘Hay niveles’.

Ante esta situación, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió enviarle un mensaje a la solista nacional y recomendó a la popular ‘Colorada’ recordar a Marisol y Carlos Rincón, quienes apoyaron para que el sencillo tenga una gran acogida.

“Ojo Leslie, si no fuera por Hay niveles, no estarías ahorita postulando para los premios del Latín Grammy. Así que no seas mezquina ni envidiosa tampoco, porque la señora Marisol se merece respeto igual que el señor Carlos Rincón”, mencionó.

ES EL VIDEO MÁS VISTO EN SU CANAL DE YOUTUBE

Durante una entrevista con un medio local, Leslie Shaw comentó que el videoclip de ‘Hay niveles’ le pareció el peor que hizo, sin embargo, Kurt Villavicencio le recordó que es el más visto en el canal de YouTube de la solista peruana.