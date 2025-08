Magaly Medina a sus admiradores: “No soy barata para una caja de chocolates miserables”

En los últimos días, Leslie Shaw ha estado en el ojo de la controversia luego de la participación de Chechito en El Valor de la Verdad, mencionando que el joven cantante se viste con ropa falsa, desatando la opinión de diversos personajes de la farándula peruana.

Producto a las declaraciones de la solista peruana, la conductora Magaly Medina se entrevistó a ella misma en su podcast donde envió un mensaje claro a sus admiradores, que en algún momento trataron de conquistarla.

¿QUÉ DIJO LA ‘URRACA’?

Durante sus declaraciones, la popular ‘Urraca’ enfatizó que ella no se deja llevar con detalles simples, sino que le gusta recibir cosas ostentosas. Además, también decidió compartir un mensaje que muchos catalogaron que era una indirecta para Leslie Shaw.

“Uso la ropa que me gusta de marca o no de marca. Odio parecer una versión andante de la publicidad de una tienda (…) Me gusta que me regalen diamantes y carteras. A mí tus chocolates te los llevas. Yo no soy barata para una caja de chocolates miserables”, mencionó.