George Rubin no teme a las amenazas del novio de Leslie Shaw: “Lo espero, si me quiere pegar”

Al parecer los problemas que estaría iniciando Leslie Shaw con diversos personajes de Chollywood no tiene cuando terminar. Tras enviarle una amenaza a Chechito por su participación en El Valor de la Verdad donde se escucho su nombre, la pareja de la cantante peruana tendría a otra persona en la mira.

¿DE QUIÉN SE TRATA?

En conversación con Todo Se Filtra, el influencer George Rubin reveló que Leslie le escribió un mensaje, indicándole que su novio ‘El Prefe’ cuando llegué al Perú, lo buscará para arreglar las cosas con golpes, sin embargo, mencionó que no teme a lo que dice.

“Me mandó un audio diciéndome groserías. Nunca le he faltado el respeto a ella. Decir que ha usado replica en su momento, no es faltar el respeto (…) El novio me habló y me dijo que cuando venga me va a venir a meterme un par de cachetadas. Yo lo espero”, mencionó.

Finalmente, George Rubin aseguró que no le toma mucha importancia a lo que diga la pareja de Leslie Shaw, porque es una persona que sabe manejar muy bien el medio, y no caerá en los juegos de la ‘Colorada’.