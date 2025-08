Kurt Villavicencio sobre Leslie Shaw: “Creo que quiere ser la nueva Magaly Medina”

En medio de los dimes y diretes que viene teniendo Leslie Shaw con diversos personajes de la farándula peruana, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió opinar sobre lo que viene sucediendo con la cantante nacional.

Durante sus declaraciones, Kurt enfatizó que no le está cayendo nada bien el papel de la “maléfica” de Chollywood a Leslie, mencionando que la popular ‘Colorada’ tendría como propósito incursionar en los programas de espectáculos.

“Leslie Shaw es ahora la malvada de la farándula y nada bien le está cayendo ese papel porque si fuera comentarista de espectáculos estaría perfecta. Creo que quiere ser la nueva Magaly Medina, pero en realidad eres cantante”, comentó el presentador.

NO LE GUSTA NADA A LESLIE SHAW

Kurt Villavicencio aseguró que a Leslie Shaw no le gusta nada, ya que, ha criticado a más no poder a César BK, Estrella Torres, a quien le dijo por medio de una transmisión en redes sociales que solo canta covers, y a Chechito, mencionado que no tiene talento para la música.