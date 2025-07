Jenny Rosero: conoce más sobre la cantante de san juanitos ecuatorianos

Desde Ecuador, la cantante de san juanitos, Jenny Rosero, conversó con Todo Se Filtra y reveló algunos pasajes no conocidos de su vida artística. A primera instancia, la solista enfatizó que lleva más de 30 años sobre los escenarios deleitando sus fans con su melodiosa voz.

“Tengo un aproximado de 38 años cantando. He tenido la suerte de que todas las canciones que he grabado han llegado a compenetrase en el corazón de todos (seguidores). Una de mis canciones tiene letras de cosas que me han pasado”, comentó.

DESDE MUY PEQUEÑA DEMOSTRÓ SU TALENTO

Jenny Rosero mencionó que desde muy pequeña le gustó estar sobre los escenarios y cantar a pesar de que su familia no estaba involucrada en el mundo musical, la interprete ecuatoriana buscó marcar un diferencial entre sus parientes.

“Yo canto desde muy chiquita, poco a poco, me fue gustando más la música. De mi familia, soy la única que canto. Tuve mis hijos y dentro de ellos, a mi hija le gusta cantar (…) Creo que al interpretar un tema se demuestra los sentimientos”, enfatizó.