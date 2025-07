Patricio Parodi no descarta beso entre Piero Arenas y Pamela López: “El sol no se tapa con un dedo”

En las últimas semanas se conoció que la aún esposa de Christian Cueva, Pamela López se besó con el ahora streamer Piero Arenas en una discoteca del país, sin embargo, el amigo de Piero, Patricio Parodi avivó estas especulaciones.

Durante una transmisión en vivo del exchico reality, quien estuvo acompañado de Macarena Gastaldo, Patricio no descartó que haya pasado algo entre el exsaliente de Ducelia Echevarría y la madre de los hijos de ‘Aladino’.

“¿Ya le mostraste o no?”, fue lo primero que comentó el ‘Pato’ a Piero Arenas, a lo que continúo diciendo. “Hay tres videos, pero el contenido tu (Piero) tienes que mostrarlo”, y sentenció su participación. “Hermano, el sol no se puede tapar con un dedo”.

SE CORRE DE LAS CÁMARAS DE TODO SE FILTRA

Al conocer las declaraciones, un equipo de Todo Se Filtra decidió ir a buscar a Patricio Parodi, quien no quiso responder a las cámaras del programa. “No sé nada. No quieran sacar algo que no sé”, mencionó la expareja de Flavia Laos.