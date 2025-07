Carlos Vílchez revela que conoce el búnker de Farfán: “Me regaló un bóxer de CR7”

A más de seis meses de haber iniciado la relación entre la conductora de Zona Musical, Xiomy Kanashiro y el exjugador de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, los medios de espectáculos continúan hablando de los tortolitos.

Uno de los primeros en defender el amorío entre la ‘Chinita’ y ‘La Foquita’ ha sido su compañero de trabajo de Xiomy, Carlos Vílchez, quien reveló que tiene una amistad con el expelotero llegando a conocer su famosa mansión, sitio donde le entregó un regalo.

“Están molestos conmigo porque no fui a la segunda invitación a la parrilla. Es la segunda vez que me invitan (a la casa de Farfán), pero lastimosamente me quedé dormido. Ya conozco (el búnker) (…) Me regaló un bóxer de Cristiano Ronaldo”, mencionó para Todo Se Filtra.

JEFFERSON FARFÁN CUMPLIÓ CON SU PROMESA

Tras conocerse el viaje que realizaron Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán, donde iban a tener una parada en el hotel de CR7, Carlos Vílchez, aseguró que antes de saber la escapada que iban a realizar los enamorados, le hizo un encargo a ‘La Foquita’.