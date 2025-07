Dilbert Aguilar niega separación con Jhazmín Gutarra: “Estoy bien con mi familia”

Tras el destape de un programa de farándula donde se observa una serie de conversaciones de la esposa de Dilbert Aguilar, Jhazmín Gutarra, con hombres que no eran, el cantante, causó la indignación de los fans del líder de la Orquesta La Tribu.

Además, la madre de la hija del ‘Pequeño gigante’ por medio de una transmisión en redes sociales respondió sobre un distanciamiento con el progenitor de su pequeña, a lo que, Jhazmín no dudó en contestar que ya no tiene nada que ver con Dilbert.

¿QUÉ DIJO EL CANTANTE DE CUMBIA AL RESPECTO?

Al conocerse las declaraciones de Jhazmín Gutarra en sus plataformas digitales, un equipo de Todo Se Filtra, decidió consultarle a Dilbert Aguilar sobre las palabras de la madre de su hija, por lo que, no quiso hablar al respecto y solo adujo que se encuentra estable.

“Yo no hablo de lo mediático, solo digo que estoy bien con mi familia, estoy bien con mi trabajo y también bien de salud. Estoy bien, la palabra correcta es estoy bien. Lo que hablen terceras personas no me interesa”, comentó el cumbiambero.