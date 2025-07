Angie Jibaja hace increíble revelación de Romina Gachoy: “Los fui a buscar y me botaron”

Luego de las revelaciones de Romina Gachoy sobre una presunta recaída de Angie Jibaja, desde Chile, la ‘Chica de los tatuajes’ decidió enviarle un mensaje a la modelo uruguaya y al padre de sus hijos, Jean Paul Santa María.

En la grabación compartida, se le escucha decir a Angie que tuvo toda la intención de comunicarse con Romina y Jean Paul, sin embargo, no tuvo una respuesta positiva, por lo que terminaron sacándola de la vivienda donde estaban.

“Romina sabes lo bien que te he tratado. Por qué inventas que yo no he querido hablar con ustedes. Si es todo lo contrario. He ido a la casa de ustedes, he tocado sus puertas, pero me han botado”, declaró la ‘Chinita’ en el video.

MAMÁ DE ANGIE JIBAJA LA DEFIENDE

De acuerdo a la madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, los comportamientos que viene adoptando su hija en medio de estos momentos difíciles que atraviesa, se debe al tratamiento con medicamentos que viene recibiendo.