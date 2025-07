Pamela López revela que Christian Cueva le contó que cortejaba a Macarena Gastaldo

Al parecer la aparición de Macarena Gastaldo en la última edición de El Valor de la Verdad tienen aún más capítulos por escribirse. Esto después de que, la modelo hiciera una serie de confesiones sobre Pamela López, quien le respondería.

En conversación con Todo Se Filtra, la saliente de Paul Michael contó que Christian Cueva le reveló que hubo un momento en el que el actual jugador de Emelec le reveló que se encontraba tirando maicito a la exchica reality. “El padre de mis hijos me confiesa que, si la conoce, que la cortejó y fastidiaba”.

LA VIO CON UN INTEGRANTE DE LA SELECCIÓN PERUANA

Cada vez que la Selección Peruana juega un compromiso, los integrantes del plantel concentran en un hotel, por lo que, Pamela López mencionó que una vez vio a Macarena Gastaldo con un integrante del combinado patrio.

“A ella nunca la vi en el entorno futbolístico. Creo que una vez, la vi en una concentración con un arquerito (…) No sé mucho de ella (…) No puedo hablar mucho para no patinar”, declaró la aún esposa de Christian Cueva, sin revelar el nombre del jugador.