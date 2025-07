Paul Michael saca cara por Pamela López: “La gente no sabe que se levanta todos los días a trabajar”

En medio de los cuestionamientos que viene recibiendo Pamela López por parte de personajes de la farándula peruana como la cantante Marisol, el amigo de Christian Cueva, Lucho ‘Mi Barrunto’, el saliente de la madre de los hijos de ‘Aladino’, Paul Michael salió en defensa de la aún esposa de Cueva.

Durante su llegada al set de ‘La Noche Habla’, el actual integrante de Orquesta Candela mencionó que Pamela es una mujer que siempre se despierta desde tempranas horas del día para ponerse a laborar en beneficio de sus pequeños.

“Son personas que siempre la van a atacar. Ellos no saben que ella (Pamela López) se levanta todos los días a trabajar, hacer contenido. Las presentaciones que nos salen, le estamos dando mucha fuerza (…) La gente de Chimbote nos apoyo en el show que dimos (…) Ella trabaja para sus hijos”, declaró el exintegrante de La Combinación de La Habana.

DESCARTA QUE PAMELA CUBRA SUS GASTOS

A pesar de las especulaciones que han surgido, Paul Michael descartó totalmente que Pamela López cubra sus gastos personales, ya que, cuenta con un trabajo. “No me pecha, yo tengo lo mío. A mí no me pecha”.