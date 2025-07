Christian Domínguez aparece con el ojo morado: ¿Problemas con Karla Tarazona?

La ausencia de Christian Domínguez en Préndete durante los primeros días de está semana causó mucha especulación en las redes sociales, sin embargo, el líder de La Gran Orquesta Internacional reapareció en el programa de una forma diferente.

El cantante reveló que estuvo ausente de la conducción debido a que se había sometido a un trasplante capilar, pero, ya se estaban comunicando con él. “Ya han mandado memorándum, si no voy me dijeron ya chau”.

¿QUÉ PASÓ CON SU OJO?

Un detalle no pasó desapercibido para las cámaras de Todo Se Filtra, que captaron a Christian Domínguez con el ojo morado, saliendo a la luz un presunto problema con su pareja Karla Tarazona, sin embargo, el propio Christian decidió aclarar la situación.

“Lo del ojo fue el jueves jugando fútbol. Jugué muy fuerte. Me cayó un pelotazo con todo y manazo y me inflamé el ojo. No ha sido Karla, así que no se preocupen, pero todo el mundo me fastidia que ha sido Karla”, declaró.