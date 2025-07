Yolanda Medina compara a Marisol con Tony Rosado: “Últimamente la veo irrespetuosa”

En los últimos días y durante una presentación se captó a Marisol lanzando fuertes calificativos por las mujeres, lo que causó la indignación de su archienemiga Yolanda Medina, quien opinó al respecto y la comparó con Tony Rosado.

Durante su conversación con el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, la cantante y bailarina aseguró que le da mucha pena las actitudes que viene adoptando la ‘faraona’ en sus diversos conciertos en el interior del país.

“Siempre he dicho que las mujeres nos merecemos respeto, muy aparte de que sea Marisol. El escenario se respeta y no está para hacerlo nuestro mercado. Últimamente, veo una Marisol irrespetuosa (…) Creo que se ha vestido de Tony Rosado, algo así la veo ahora (…) Me da pena, porque como ella mismo dice que es un ícono de la música peruana, y el público se merece respeto. Basta de hacer un circo y un show”, mencionó.

CALIFICATIVOS DE MARISOL

Sobre el escenario, Marisol entró al ojo de la controversia tras enviar duros calificativos para las mujeres que esperan el pago mensual. “No necesito pedirle nada a nadie. La mujer tiene que trabajar para no estar mendigando dinero para sus hijos, mientras estes sana trabaja”.