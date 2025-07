Francisca Aronsson marca distancia con streamers: “Comenzaron a llegarme cosas obscenas”

Para nadie es un secreto que las plataformas digitales se han convertido en un espacio donde algunas personas se vienen ganando, por lo que, muchos de ellos, están animando a personajes de la televisión peruana para que puedan incursionar en este espacio.

En las últimas semanas se vio en Kick a Francisca Aronsson, quien estuvo compartiendo su tiempo con 'Cristorata', sin embargo, la joven actriz peruana, descartó que comience a incursionar en estos espacios.

VIVIÓ UN MAL MOMENTO

Durante una conversación con un equipo de Todo Se Filtra, Francisca reveló que le enviaron mensajes con un alto contenido prohibido, por lo que decidió marcar distancia con los famosos streamers que poco a poco se están ganando un espacio en la tv peruana.

“No voy a regresar a Kick. Fue muy divertido estar en esa etapa, pero creo que me dejo muchas enseñanzas (…) Creo que ya tuvo su límite. Me divertí. Kick no es tanto mi público. Me llegaron mensajes obscenos, lo cual antes no tenía. Prefiero mantenerme al margen”, mencionó.